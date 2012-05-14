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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 16:43 BJT

〔中国债市〕现券收益率受降准刺激普跌,经济弱势表现促发做多热情

路透上海5月14日电---中国银行间债市周一现券收益率明显下跌.央行年内再度调降存款准备金率释放更多流动性,助力现券收益率下跌,而午后获利了结令中长期品种跌幅有所收窄.市场人士预计,国内经济弱势表现尚无改观,债市有望继续向好.

上海一银行交易员表示,近期公布的宏观数据显示,国内经济基本面依然疲弱.此前机构多预计经济会在二季度企稳,不过现实情况看,经济弱势表现还将延续.而降准后,较低的资金成本,亦为债市提供利好.

"(隔夜)回购利率大幅下挫,对债市而言养券的成本是在往下走的.债市整个收益率还是延续下行."她认为.

她并指出,央行降准意图很明显,就是要降低实体经济的融资成本.同时,近期正/逆回购并行,也是意在维持资金面稳定.当前唯独对通胀的担忧情绪有所缓和,经济增长方面国内外形势均不尽如人意,甚至不排除中国国内生产总值(GDP)下破8%的可能性.

北京一券商交易员亦表示,市场对降准的反应比较大,现券收益率下跌明显.降准后,为防止流动性泛滥,央行将通过正回购加以回笼,并可以将资金平滑至6、7月资金需求相对旺盛的月份.

中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜回购加权利率受年内二次降准刺激大挫,跌约36基点(bp)至1.93%附近.[CN/CN]

剩余期限0.57年的央票1101094券最新成交对应收益率CN1101094=CFXS为2.71%,上日收报3.0501%.剩余期限9.52年的国债110024券最新成交对应收益率CN110024=CFXS为3.45%,上日收报3.50%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 1.9274 3.1156

上日 2.2858 3.1902

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.1750/3.1226

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8040/2.7398

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4310/3.3609(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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