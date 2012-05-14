〔中国债市〕现券收益率受降准刺激普跌,经济弱势表现促发做多热情

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透上海5月14日电---中国银行间债市周一现券收益率明显下跌.央行年内再度调降存款准备金率释放更多流动性,助力现券收益率下跌,而午后获利了结令中长期品种跌幅有所收窄.市场人士预计,国内经济弱势表现尚无改观,债市有望继续向好.
上海一银行交易员表示,近期公布的宏观数据显示,国内经济基本面依然疲弱.此前机构多预计经济会在二季度企稳,不过现实情况看,经济弱势表现还将延续.而降准后,较低的资金成本,亦为债市提供利好.
"(隔夜)回购利率大幅下挫,对债市而言养券的成本是在往下走的.债市整个收益率还是延续下行."她认为.
她并指出,央行降准意图很明显,就是要降低实体经济的融资成本.同时,近期正/逆回购并行,也是意在维持资金面稳定.当前唯独对通胀的担忧情绪有所缓和,经济增长方面国内外形势均不尽如人意,甚至不排除中国国内生产总值(GDP)下破8%的可能性.
北京一券商交易员亦表示,市场对降准的反应比较大,现券收益率下跌明显.降准后,为防止流动性泛滥,央行将通过正回购加以回笼,并可以将资金平滑至6、7月资金需求相对旺盛的月份.
中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜回购加权利率受年内二次降准刺激大挫,跌约36基点(bp)至1.93%附近.[CN/CN]
剩余期限0.57年的央票1101094券最新成交对应收益率CN1101094=CFXS为2.71%,上日收报3.0501%.剩余期限9.52年的国债110024券最新成交对应收益率CN110024=CFXS为3.45%,上日收报3.50%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 1.9274 3.1156
上日 2.2858 3.1902
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.1750/3.1226
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8040/2.7398
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4310/3.3609(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23