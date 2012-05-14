〔中国能源〕今年光伏装机或超5GW,2015年装机目标可能再被超越--专家

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透上海5月14日电---去年以来全球光伏产品报价大幅下降,中国光伏发电的投资热情日益高涨.中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长吴达成周一预计,今年中国光伏装机量可能会超过5吉瓦(GW),较去年增一倍;照此势头发展,刚调高的中国2015年光伏装机目标可能会再度被超越.
2011年中国光伏装机达2.6GW,使得总装机达到3.43GW.尚在讨论中的可再生能源发展十二五(2011-2015年)规划,因光伏产业形势变化较快,规划中的2015年装机总量目标值已两度被调高,最新目标值已调高至15GW.
吴达成在出席全球光伏峰会时表示,"2012年(中国)装机完全有可能超过5GW...若2013-2015年每年达到5GW,那么2015年总装机就能达到23.4GW,规划目标完全有可能被突破."
他分析称,今年国家下达的金太阳示范工程项目总量达1.7GW,光电建筑装机量将超过100兆瓦(MW),再加上历年滚存,这两项的今年总量已超2GW.而大型地面光伏电站建设热情高,单青海省今年可能建成装机1GW,其他省市的装机亦可能超过2GW.
对于外界有关国内光伏上网电价近期或会下调的说法,他认为,目前外界投资光伏电站的积极性相当高,本身说明其盈利空间较可观,国家未来适时调整电价完全有可能.
国家发改委去年8月发布国内光伏发电上网电价政策,2011年前建完的光伏项目,上网电价为1.15元/千瓦时;今年起除西藏外,其他省区均按1元/千瓦时执行.不过2011年以来光伏组件价格已跌逾五成,这使建设电站的成本较政策制定时已有明显的下降.
中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列,不过中国光伏产品的逾八成用于出口.随着欧洲等光伏发达市场需求放缓,这些大厂纷纷将目光转向中国、美国、日本等新崛起的市场.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23