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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 14:10 BJT

《企业看点》--5月14日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月14日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 近期监管层大力推进的放宽合格境外机构投资者(QFII)审核细则浮出水面.中国证券报周一报导,政策具体包括允许同一集团多家机构申请QFII资格;允许已发行结构性产品的QFII增加投资额度,以及放宽对QFII投资比例限制三方面.[ID:nSB1542596]

* 据英国金融时报报导,迪拜计划与三星生命(032830.KS)建立合作伙伴关系,以在新兴市场销售人寿保险.[ID:nL4E8GE33J]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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