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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 14:25 BJT

〔欧洲个股〕汇丰控股将出售南美事业,总计现金4亿美元

路透伦敦5月14日电---汇丰控股(HSBA.L)宣布出售包含哥伦比亚、秘鲁、乌拉圭与巴拉圭等地的南美业务,作价总计现金4亿美元.(完)

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