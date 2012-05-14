(重发)《中国经济焦点》央行按捺不住再降准,"稳增长"压力迫使银根松动

(因技术原因而重发)

* 央行宣布降准0.5个百分点,为年内第二次调降

* 4月宏观数据整体堪忧,"稳增长"压力迫使银根松动

* 政策预微调力度将加大,包括扩大投资、刺激内需等

采写 北京/上海中文部

路透北京/上海5月13日电---中国4月宏观数据一片黯淡,凸显"稳增长"任务艰巨.央行终于按捺不住再度调降存准,开闸放水支持经济,预示着政策预调微调力度在加大.

业内人士认为,未来继续下调存准可期,但内外需不振导致企业慎贷,以及经济结构转型期堆积的深层次矛盾,松银根显然不是万能药,预计后续的扩大投资、刺激内需的财政举措亦可能鱼贯而至.

"流动性是服务于经济的,通过下调存准来开闸放水支持经济,是非常必要的.下个月逆回购到期,资金会偏紧,当前下调很必要,"申银万国宏观分析师李慧勇表示.

他预计,下一次下调存准最快会是在六月下旬,下半年可能再调整一次.

一位不具名的政府官员亦称,"该下调了,4月整体数据都不好,消费,信贷,投资,外贸,都显示经济向下的惯性还没停止,政策再不预调可能就晚了."

中国人民银行周六宣布,从下周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.

前述官员估计,此次存准下调可以释放约5,000亿元人民币的资金,对释放流动性和稳定经济都是偏暖的信号,而在刺激内需方面可能会有一系列支持政策出台.

"近期国务院常务会议可能会讨论支持流通领域发展的内容,包括面比较广,涉及零售业,物流业,服务业等,"他说.但并未透露更多内容.

最近几日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.抑通胀的目标控制虽好,但稳增长任务更显艰巨.(欲览数据详情,请点击[ID:nSB1540280])

之前数次市场对央行降准的预期都落空,一度令投资者对降准的时点预期延后.是次调整算是配合数据出台,但仍略快于市场预期.受此利好刺激,中国股市沪综指.SSEC周一开盘有望走扬.该指数周五收跌0.6%,一周累计下滑2.3%,创六周来最大单周跌幅.

至于对债券市场的影响,国海证券固定收益投资经理段吉华认为,当属于偏利好的消息,债券收益率应该会因此下跌.但因此消息一直在预期之中,且最近债市表现已经挺好,所以债券收益率降幅不会太大,主要品种预计在10个基点(bp)左右.

欲浏览中国4月CPI及食品价格同比涨幅 (link.reuters.com/waf95s)

欲浏览中国4月贸易数据图表,请点选链接 r.reuters.com/wug28s)

欲浏览中国GDP相关图表,请点击链接(r.reuters.com/zyd67s)

**"稳增长"压力迫使银根松动**

事实上,在今年一季度经济数据出炉后呼吁调降存准放松银根的呼声就没有停止.但由于市场人士对中国经济一季度抑或二季度见底存有分歧,加之通胀压力居高不下,中国也为因结构调整而放慢经济增速预留了空间,因此在松动银根的政策选择上相当谨慎.

平安证券固定收益部研究主管石磊表示,之前好几次有预期的时候都没出,这次是与数据配合,工业增加值、投资、货币等数据都很差,M1二次探底,贷款数据也不好,连短期贷款都下来了,这时候政策也算是配合出台.

他并指出,降准的效果还难判断,因为现在供给是没问题的,关键是需求,贷款需求还很弱,可以降一下贷款利率,可能更有针对性.

央行本轮调降存准始于去年12月初,是次为第三次调降,届时中国大型金融机构的存款准备金率将降至20%;央行此前自2月24日起,下调存款准备金率0.5个百分点,为今年内首次调降.

央行最新数据显示,中国4月新增人民币贷款6,818亿元人民币,明显低于此前路透8,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.8%,亦低于13.3%的路透调查中值.[ID:nSB1532254]

"这次降准的目的不在资金面,因为单纯为了资金面,逆回购可以取代降准的作用.这次目的显然是为了促进经济的增长,"招商银行债券分析师刘俊郁指出,4月数据比较弱,特别是信贷数据,降准可以提高货币弹性.

海通证券首席经济学家李迅雷亦持同样看法,称这次准备金率下调更多是着眼于经济面,因为目前银行体系的流动性比较充裕,而最近公布的四月份经济金融数据都比预期的差,央行通过下调准备金率旨在给市场以政策放松的信号,来提振市场预期,以期稳定经济.

"中国经济还在继续放缓过程中,见底时间要比市场此前预期更晚,"他说.

中国央行在一季度货币政策执行报告中称,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险;下一阶段将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.[ID:nSB1539632]

**松银根不是万能药**

尽管对中国经济何时见底并没有一致的答案,但在世界经济复苏缓慢,中国外贸形势严竣,内需疲弱的前提下,松动银根或许只是开闸放水的第一步.

华创证券研究所副所长华中炜认为,二季度物价下行是可以预见的,稳增长就变成最重要的事情,下调存准也在情理之中.虽然近期有很多释放流动性的公开市场操作,但毕竟都是短期流动性,未来是要收回的.

"这说明此前预调微调的力度不够,二季度应该加大调整力度.调降存准是必然的,我们认为二季度除此之外,还会有一次下调,"他说.

国开证券宏观经济分析师杜征征则预计,年内还会有一到两次存准调整,最快是7月份,但现在还不是调利率的时候,还在观察.

在强调经济结构调整的大背景下,对政策前瞩性针对性灵活性的调控要求就更高.而调降存准显然不是万能药,依赖投资的拉动及提振内需的政策无疑是下一步稳增长的重要内容.

华中炜认为,现在重要的是如何引导银行信贷,稳增长,支持实体经济发展.目前银行的风险管控下,很多行业限制放贷,导致这些行业需要资金却得不到贷款,这个约束怎么解,是个问题.

"目前许多领域是产能过剩,一方面企业产品市场销路不好,另一方面也没有好的投资项目,加之资金成本比较高,使得很多企业慎贷,反映在实体经济的疲弱上,这是调降存准也解决不了的,"中国国家信息中心高级研究员祁京梅也说.

中国国际经济交流中心研究员王军预计,稳定投资方面可能会有一系列举措,包括前期停工的一些重大投资项目重新开工,如铁路,公路建设等,以及十二五规划中要开工的项目等.

中国国务院总理温家宝在今年一季度经济形势分析会上指出,下阶段要着力扩大内需,既要坚定不移地扩大消费需求,也要保持适度的投资规模,提高投资质量和效益.确保国家重大在建续建项目资金需求,有序推进"十二五"规划重大项目按期实施.

"目前企业对资金需求比较弱,降准的效果不如降息来的好,目前情况下,如果经济增速继续滑坡,未来降息是完全有可能的,"招商银行的刘俊郁称.(完)