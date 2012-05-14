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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 14:25 BJT

〔中国大豆〕5月进口预计增至563万吨,4月为488万吨--商务部

路透北京5月14日电---中国商务部预估,5月大豆进口预计增至563万吨;4月为488万吨.

商务部网站刊登信息称,5月中国料进口豆油16.4万吨,进口棕榈油42.5万吨.(完)

更多细节,请点选商务部网站(here)

--发稿 李文科;审校 丁淑琴

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