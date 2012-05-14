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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 14:35 BJT

〔新闻稿〕多数新兴市场银行体系仍稳健,但中国银行业压力升高--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉5月14日发布的声明)

评级机构惠誉在新发布的特别报告中指出,中国自2008年以来的快速信贷扩张已经开始显现紧张迹象.不过惠誉仍然认为,包括亚洲其他地区、拉美、欧洲和海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)等地在内的新兴市场信贷增长风险较低,系统指标基本上良好.中东欧地区(CEE)银行业面临的欧债危机风险仍然较大,部分CEE地区和前苏联国家的资产质量仍很脆弱.

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