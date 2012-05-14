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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 15:41 BJT

更正:〔日本股市〕小幅收高,中国货币放松政策抵消希腊相关担忧

(更正:因译文有误,内文第三段技术支撑位应为"8,945点",非"8.945点")

路透东京5月14日电---日本股市周一小幅收高,中国放松货币政策,缓解了围绕希腊组阁最后努力的担忧.

日本关西电力(9503.T)上涨,也帮助指标股市保持在平盘上方.

日经指数.N225收高0.2%,报8,973.84点,保持住重要心理关口9,000点下方,不过守在了技术支撑位8,945点上方,其为11月-3月涨势的61.8%回档位.

东证股价指数.TOPX则下跌0.2%,收报756.68点.

关西电力飙升5.6%,之前日本当地官方决定支持重启该公司的两座核反应堆.(完)

--编译 王洋;审校 高琦/孙茉莉

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