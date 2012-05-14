版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 14:28 BJT

〔韩国股市〕震荡交投后小幅收低,消费必需品类股表现不佳

路透首尔5月14日电---韩国股市周一小幅收低,为连续第四日收跌,不过尾盘逢低吸纳帮助削减了稍早跌幅.韩股盘中一直在平盘上下波动.

消费必需品类股表现逊于大盘.食品企业集团农心(004370.KS)跌3.8%,韩国最大啤酒商Hite Jinro Holdings(000140.KS)跌2.9%.

综合股价指数.KS11收跌0.18%,报1,913.73点.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐