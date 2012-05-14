〔中国股市〕沪综指放量收跌,下调存准利好难抵经济持续下滑忧虑

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月14日电---中国股市沪综指周一放量收跌.中国央行周末下调存款准备金率的利好刺激大盘高开,但仍难抵对经济持续下滑的忧虑,令股指震荡收低.分析人士认为,在经济持续减速导致企业盈利下滑,融资成本高企的大环境下,股市缺乏上涨动力,短线仍以震荡调整为主.
沪综指.SSEC收报2,380.725点,跌14.258点或0.6%.今日上海A股成交额增至892亿元人民币,上交易日为756亿元.
"(下调存款准备金率后)利好兑现,市场运行以调整为主.本次下调后,二季度再次下调的可能性很小."山西证券策略分析师杜亮表示.
他认为,在目前的经济运行情况下,仅靠货币政策不足以逆转经济下滑的态势.若希望经济在二季度触底回升,那么需要强有力的财政政策出台.预计大盘短线以调整为主,目标位在2,350附近.
中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]
最近几日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.抑通胀的目标控制虽好,但稳增长任务更显艰巨.(欲览数据详情,请点击[ID:nSB1540280])
药业板块则逆势走强,受广药集团赢得王老吉商标权利好刺激,广州药业(600332.SS)强势收报涨停至20.91元,并带动其他制药股上涨.
沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,606点,跌1.38%,成交量为311,279手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。