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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 14:34 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初走高,希腊政局令避险情绪升温

路透伦敦5月14日电---德国公债期货周一盘初上涨,此前希腊周末举行的组建新政府谈判失败,且中国调降存款准备金率加剧了对该国经济放缓的担忧,都提振避险需求.

希腊各政党领袖周日拒绝了总统组建联合政府避免重新选举的最后呼吁,将债务缠身的该国更进一步推向破产边缘,甚至可能导致希腊退出欧元区.[ID:nSB1542434]

德债期货很可能触及纪录新高,因西班牙银行业危机和希腊政治僵局打压投资者冒险意愿.

"今天上午我没看到什么正面的消息.(对希腊而言)时间正在慢慢耗尽.情势一团糟,"一位交易员表示,"我们将看到德债再创纪录高位...有关希腊脱离欧元区的传言正变得愈发公开.这确实是一个风险因素."

德债期货FGBLc1最新上涨24个跳动点,报143.01,距离周五所创纪录高位143.09仅咫尺之遥.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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