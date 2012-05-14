〔欧元债市〕德债期货盘初走高,希腊政局令避险情绪升温

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透伦敦5月14日电---德国公债期货周一盘初上涨,此前希腊周末举行的组建新政府谈判失败,且中国调降存款准备金率加剧了对该国经济放缓的担忧,都提振避险需求.
希腊各政党领袖周日拒绝了总统组建联合政府避免重新选举的最后呼吁,将债务缠身的该国更进一步推向破产边缘,甚至可能导致希腊退出欧元区.[ID:nSB1542434]
德债期货很可能触及纪录新高,因西班牙银行业危机和希腊政治僵局打压投资者冒险意愿.
"今天上午我没看到什么正面的消息.(对希腊而言)时间正在慢慢耗尽.情势一团糟,"一位交易员表示,"我们将看到德债再创纪录高位...有关希腊脱离欧元区的传言正变得愈发公开.这确实是一个风险因素."
德债期货FGBLc1最新上涨24个跳动点,报143.01,距离周五所创纪录高位143.09仅咫尺之遥.(完)
--编译 丁琦;审校 田建华
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
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路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，