《中国新债预测》国开行七年浮息债利差预测均值78bp,降准利好配置需求

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 招标品种: 七年浮息债(一年定存基准)
* 发行金额: 不超过200亿元人民币
* 预测均值: 78bp
* 预测区间: 65bp-83bp
* 招标时间: 周二(15日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商)
路透上海5月14日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行七年期浮息金融债.路透调查显示,央行周末宣布再次降低准备金率,政策面利好有望令资金面更趋宽松,从而支撑债市配置需求,该期债中标利差有望略低于二级市场,预测均值落在78个基点(bp).
分析人士指出,目前国开行定存浮息债相对于固息债绝对收益率仍较高,至少隐含一次降息预期,因此配置价值仍较好.
"估计75(bp)附近吧,或者再略低一些,"北京一券商分析师称.
华东一银行分析师指出,央行再次宣布降准后二级市场收益率明显下滑,市场对资金面的预期也更加乐观,短期内新债的需求应该都会不错.
中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]
剩余期限6.78年的国开行一年定存基准浮息金融债120208券CN120208=CFXM最新报价为4.32%/4.27%,对应利差82bp/77bp.而剩余期限约6.72年的国开行固息金融债120202券CN120202=CFXS最新成交收益率为4.05%.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第24期金融债,具体条款如下:
第24期
---------------------------------------------------
发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/浮息(一年定存基准)
招标时间 5月15日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
分销期 5月16日-5月22日
缴款日 5月22日
起息日 5月22日
上市日 5月28日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23