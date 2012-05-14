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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 14:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元触及四个月低位,受希腊政治僵局影响

0641GMT---欧元兑美元EUR=跌至四个月低位1.2878美元,此前希腊政治领袖未能组建联合政府[ID:nSB1542434].

澳元兑美元AUD=D4跌破平价至0.9996美元,因风险胃纳下降,尽管中国将银行准备金率下调50个基点.

美元兑日圆JPY=上升0.15%至80.05日圆.(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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