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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 15:13 BJT

〔法国金融〕央行总裁:银行体系6月可望达成欧洲银行业管理局目标

路透巴黎5月14日电---法国央行总裁诺亚周一称,该国银行体系的核心一级资本比率高于9%,有望到2012年6月时达到欧洲银行业管理局(EBA)的目标.(完)

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