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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 15:03 BJT

〔全球金市〕金价小涨脱离四个月低点,受逢低买盘提振

路透新加坡5月14日电---金价周一小涨,因逢低承接买盘提振金价自四个月低点反弹,不过涨幅受限,因希腊选举没有产生确定结果,增加了该国可能退出欧元区的风险,加剧了危机恶化的担忧.

今年黄金与高风险资产的走势一致,分析师称欧债危机使欧元跌至数月低点,投资者转向美元寻求避险.

美元受到支撑,因市场乐观认为美国就业数据将很快转好.

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