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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 15:22 BJT

〔中国个股〕乐视网夺交易所私募债首单,三年期票面利率高至9.99%创纪录

路透上海5月14日电---中国深圳证券交易所首单中小企业私募债日前正式成行.乐视网信息技术(北京)股份有限公司(300104.SZ)日前公告称,其首期非公开发行公司债券发行工作已经结束,实际发行规模为2亿元人民币,期限三年,其9.99%的票面利率也成为中国债券历史上的新高.

"(票面利率)的确是历史最高,新产品不是这么容易哦,"一位接近此次发行的交易员说,接下来会不会有票面利率超过10%的个券,主要取决于发行人的资质.

根据中国银行间市场交易商协会上周发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示,评级AA-的三年期中期票据估值为7.02%,明显低于此次发行的乐视网私募债.

刊登在交易所网站上的公告显示,该期债为乐视网第一期非公开发行公司债券,证监会核准额度为4亿元;债券形式采用实名制记账式,期限为三年,附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本.

该期债由兴业证券以余额包销的方式承销.发行人的主体信用等级和债项评级均为AA-,由发行人控股股东提供无限连带责任保证担保.募集资金拟用于补充公司流动资金,改善公司资金状况,优化公司债务结构.

公告并称,该期债发行人将申请在深交所综合协议交易平台交易.(完)

欲浏览详情请点击公告(here)

--整理 周晓峰; 审校 丁淑琴

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