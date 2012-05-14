〔中国个股〕乐视网夺交易所私募债首单,三年期票面利率高至9.99%创纪录

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透上海5月14日电---中国深圳证券交易所首单中小企业私募债日前正式成行.乐视网信息技术(北京)股份有限公司(300104.SZ)日前公告称,其首期非公开发行公司债券发行工作已经结束,实际发行规模为2亿元人民币,期限三年,其9.99%的票面利率也成为中国债券历史上的新高.
"(票面利率)的确是历史最高,新产品不是这么容易哦,"一位接近此次发行的交易员说,接下来会不会有票面利率超过10%的个券,主要取决于发行人的资质.
根据中国银行间市场交易商协会上周发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示,评级AA-的三年期中期票据估值为7.02%,明显低于此次发行的乐视网私募债.
刊登在交易所网站上的公告显示,该期债为乐视网第一期非公开发行公司债券,证监会核准额度为4亿元;债券形式采用实名制记账式,期限为三年,附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本.
该期债由兴业证券以余额包销的方式承销.发行人的主体信用等级和债项评级均为AA-,由发行人控股股东提供无限连带责任保证担保.募集资金拟用于补充公司流动资金,改善公司资金状况,优化公司债务结构.
公告并称,该期债发行人将申请在深交所综合协议交易平台交易.(完)
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--整理 周晓峰; 审校 丁淑琴
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23