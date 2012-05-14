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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 15:06 BJT

〔日本债市〕欧洲疑虑支撑公债,较长期公债微升

路透东京5月14日电---日本公债价格周一持稳,10年期现券略微下跌,较长期公债则微升,因对欧洲问题的担忧持续,抵消了本周标债前的供应疑虑影响.

希腊政治僵局持续.若该国不能达成妥协组成联合政府,将重新举行选举,令该国濒临破产边缘,并使欧债危机结果更加不确定.

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