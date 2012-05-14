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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 15:17 BJT

〔澳新汇市〕澳元受累希腊政治僵局跌至五个月低位,债券飙升

路透惠灵顿/悉尼5月14日电---澳元兑美元周一跌至五个月低位,因希腊或离开欧元区的忧虑情绪攀升且市场担心中国经济成长,促使投资者削减风险资产仓位并吸纳澳洲债券等安全资产.

澳元兑美元AUD=D4跌于平价下方,一度低见0.9996美元,为去年12月20日以来首见.下道关键支撑位为0.9952,为从去年10月至今年2月一波升幅的61.8%回档位.

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