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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 15:32 BJT

〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率上升,受希腊政治僵局影响

路透伦敦5月14日电---受希腊政治僵局以及关于西班牙银行业的忧虑重燃影响,西班牙10年期政府公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB升高9个基点至6.12%,意大利10年期政府公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB升高8个基点至5.76%.(完)

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