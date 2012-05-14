〔中国债市〕人民币利率互换曲线陡峭化下行,降存准令资金利率应声跳水

路透北京5月14日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周一陡峭化下行.央行宣布年内第二次调降存款准备金率,资金利率应声跳水,进而推动IRS大跌;其中,短端领跌.

"IRS今天下挺多的,短端下更多,"上海一外资银行交易员称,"准备金掉应该跟上周挺低的经济数据有关,fixing(回购定盘利率)都挺低的."

华南地区一大型银行交易员则表示,存准率的下调,或意在补充后期变数颇多的资金面,营造宽松氛围;五年期3.2%左右的利率水平或已比较合理,已可见接盘浮现.

上述上海交易员则指出,其视野中,很多前期pay(付固定收浮动)的力量,上周后期已开始转为receive(付浮动收固定),IRS曲线或将继续趋陡峭化.

中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]

受此刺激,银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜回购加权利率跌约35基点(bp)至1.90%附近,但七天等品种仅小降或持稳.交易员预计,宽松的流动性下,七天期回购利率追随隔夜跌势应该只是时间问题. [CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.0320/3.1340 2.9000/2.9950 2.9900/3.0850 3.1500/3.2483 3.1575/3.4925

周五 3.2380/3.3520 3.1333/3.2242 3.1917/3.2833 3.3083/3.4000 3.3100/3.5920

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变动 -0.2060/-0.2180 -0.2333/-0.2292 -0.2017/-0.1983 -0.1583/-0.1517 -0.1525/-0.0995

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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