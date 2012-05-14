〔中国债市〕人民币利率互换曲线陡峭化下行,降存准令资金利率应声跳水

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月14日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周一陡峭化下行.央行宣布年内第二次调降存款准备金率,资金利率应声跳水,进而推动IRS大跌;其中,短端领跌.
"IRS今天下挺多的,短端下更多,"上海一外资银行交易员称,"准备金掉应该跟上周挺低的经济数据有关,fixing(回购定盘利率)都挺低的."
华南地区一大型银行交易员则表示,存准率的下调,或意在补充后期变数颇多的资金面,营造宽松氛围;五年期3.2%左右的利率水平或已比较合理,已可见接盘浮现.
上述上海交易员则指出,其视野中,很多前期pay(付固定收浮动)的力量,上周后期已开始转为receive(付浮动收固定),IRS曲线或将继续趋陡峭化.
中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]
受此刺激,银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜回购加权利率跌约35基点(bp)至1.90%附近,但七天等品种仅小降或持稳.交易员预计,宽松的流动性下,七天期回购利率追随隔夜跌势应该只是时间问题. [CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.0320/3.1340 2.9000/2.9950 2.9900/3.0850 3.1500/3.2483 3.1575/3.4925
周五 3.2380/3.3520 3.1333/3.2242 3.1917/3.2833 3.3083/3.4000 3.3100/3.5920
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变动 -0.2060/-0.2180 -0.2333/-0.2292 -0.2017/-0.1983 -0.1583/-0.1517 -0.1525/-0.0995
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23