版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 15:45 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元跌至近四个月低点,澳元兑美元触及五个月低位

路透伦敦5月14日电---周一的EBS数据显示,欧元兑美元EUR=跌至近四个月低点1.28750美元,澳元兑美元AUD=D4跌至五个月低位0.9992美元,而美元指数.DXY则升至两个月高点80.489,因对于希腊政治僵局的忧虑打压投资者对风险货币的胃纳.(完)

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐