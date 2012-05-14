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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 17:23 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾2美元,触及1月25日以来低位

路透伦敦5月14日电---布兰特原油期货LCOc1周一下跌逾2美元,触及近四个月低点,因兑欧元区前途的担忧和对中国经济增长的疑虑打击人气.

0902GMT,布兰特原油下跌2.03美元,报每桶110.23美元,为1月25日以来最低.(完)

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