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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 15:48 BJT

〔国际油市〕原油期货下跌逾1美元,希腊忧虑和中国需求前景令市场承压

路透伦敦5月14日电---原油期货周一下跌超过1美元,因中国需求前景存疑,而且围绕希腊在欧元区的地位充满不确定性,这些忧虑都令油价承压.

0734GMT,美国轻质原油期货CLc1跌1.37美元至每桶94.76.布兰特原油期货LCOc1跌1.15美元至每桶111.11.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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