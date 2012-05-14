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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 15:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元连续第四日收低,公债价格亦下跌

路透首尔5月14日电---韩元KRW=周一连续第四个交易日回落,不过当地市场收盘时仍接近开盘水平,因投资者警惕外汇当局可能采取干预措施减少波动性.

韩元兑美元KRW=KFTC当地收盘报1,149.2,周五收盘报1,146.6.盘中曾触及1月17日以来的低点1,149.8.

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