(重发)〔中国票据市场〕转贴利率下跌,央行年内二次降准令流动性趋松

(重发以修改标题的错别字)

路透上海5月14日电---中国票据市场转贴利率周一下跌,央行周末宣布将调降存款准备金率50个基点(bp),流动性有望大幅改善,转贴利率跟随资金成本走低.

交易员指出,在信贷规模趋松的当下,资金成为影响票市的主因.但鉴于票据收益与资金成本的利差逐渐收窄,将节制票据收益率持续下跌.

"上周末央行降息,流动性放宽了,今天(转贴)收益率就下去了10-20个点,和shibor快差不多了,如果还没有shibor高的话,还不如去做资金(交易)了."华南一银行交易员称.

资金市场一主要指标--上海银行间同业拆放利率(shibor)SHIBOR=六个月期品种SHICNY6MD=今日报在4.9042%.

他并表示,实体经济不振也一定程度上影响企业的开票需求,令票源相对稀缺,加之卖盘惜售,市面上流动的票据量也较前减少,目前总体呈"供不应求"局面.

央行周六宣布,将下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.业内人士认为,未来继续下调存准可期,但内外需不振导致企业慎贷,以及经济结构转型期堆积的深层次矛盾,松银根显然不是万能药,预计后续的扩大投资、刺激内需的财政举措亦可能鱼贯而至.[ID:nSB1543506]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜回购加权利率受年内二次降准刺激大挫,跌约35基点(bp)至1.90%附近.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-------------------------------------------------------

今日 5.3058/5.0545 5.5292/5.2568 6.4680/5.9064

上日 5.3058/5.0630 5.5338/5.2683 6.4680/5.9424

-------------------------------------------------------

变动 0/-0.85 -0.46/-1.15 0/-3.6

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价微涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.7700%,与上日的4.7645%微涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.0250/2.9643 3.0770/3.0164

上日 3.0770/3.0223 3.1494/3.0954

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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