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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 16:01 BJT

〔欧洲股市〕希腊银行股早盘大跌7%,受希腊政局不确定性打压

路透雅典5月14日电---希腊股市银行板块.FTATBNK周一早盘一度暴跌7%,此前各党派组成联合政府未能成功,且一激进左派领导人拒绝进一步商讨的邀请.

Piraeus证券分析部门主管Natasha Roumantzi称,"这是由于政局不确定性,以及欧洲当前关于希腊退出欧元区风险声明所导致的."(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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