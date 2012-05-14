版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 16:02 BJT

〔印度经济〕通胀跳升意味着央行难以放宽货币政策--总理经济顾问

路透新德里5月14日电---印度总理首席经济顾问C. Rangarajan周一表示,4月通胀升幅高于预期令印度央行难以放松货币政策.

印度4月通胀率升至7.23%,因食品、能源和制成品价格压力纷纷上涨,时值经济成长降至三年低位附近之际,这增添了印度央行控制物价的难度.(完)

--编译 杜明霞;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐