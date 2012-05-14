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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 16:22 BJT

〔欧洲金融〕即使希腊退出欧元区,法国银行业不会受创--央行总裁诺亚

路透巴黎5月14日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示,法国银行业已经为希腊曝险做出准备,即使发生希腊脱离欧元区这样的"极端状况"他们也不会处于困难境地.

诺亚在记者会上表示,法国银行业对持有的希腊公债资产价值的拨备覆盖率达到75%,而且填补剩余的25%也不会有问题.

当被问及若希腊退出欧元区可能产生的影响时,诺亚表示"据我所知,没有哪家银行集团会因希腊可能发生的极端情况而陷入困境."

不过诺亚也表示,法国监管机构也没有为希腊脱离欧元区的可能性主动对银行进行压力测试.(完)

--编译 李春喜;审校 王冠中

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