〔欧洲金融〕即使希腊退出欧元区,法国银行业不会受创--央行总裁诺亚

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透巴黎5月14日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示,法国银行业已经为希腊曝险做出准备,即使发生希腊脱离欧元区这样的"极端状况"他们也不会处于困难境地.
诺亚在记者会上表示,法国银行业对持有的希腊公债资产价值的拨备覆盖率达到75%,而且填补剩余的25%也不会有问题.
当被问及若希腊退出欧元区可能产生的影响时,诺亚表示"据我所知,没有哪家银行集团会因希腊可能发生的极端情况而陷入困境."
不过诺亚也表示,法国监管机构也没有为希腊脱离欧元区的可能性主动对银行进行压力测试.(完)
--编译 李春喜;审校 王冠中
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，