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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 16:00 BJT

〔金属期市〕铜价触及近一个月低点,市场担心中国经济放缓

路透新加坡5月14日电---伦敦期铜周一跌至近一个月低点,回吐稍早的涨幅,因交易商现在回过味来认为中国周末的宣布调降存准率,恐暗示这个全球最大的铜消费国经济放缓加剧.

背负巨额债务的希腊就组成新政府的会谈失败,亦促使投资者抛售风险资产.

中国再度下调存款准备金曾一度激励铜价开盘上涨,但随后人气转空.

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