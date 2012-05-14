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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 16:12 BJT

〔金属期市〕LME期铜触及四个月低点,受希腊局势及中国忧虑拖累

路透伦敦5月14日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3周一触及四个月低点每吨7,868美元,因希腊重新举行大选的可能性增加,令欧元区危机情绪加重,而投资者担心主要铜消费国中国的增长放缓,亦拖累铜价.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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