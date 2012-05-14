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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 16:24 BJT

〔欧洲金融〕挪威银行业者需要更多长期融资--挪威央行

路透奥斯陆5月14日电---挪威央行周一表示,挪威银行业者所拥有的长期融资仍太少,尽管这些银行的财务稳定性在过去六个月有些改善,但它们仍需增加长期融资.

"这会让它们更加强健,"挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在一份声明中说.

挪威央行已经进行了新的压力测试,显示该国银行业者在2015年之前都将超过最低资本要求.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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