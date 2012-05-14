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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 16:43 BJT

〔欧洲股市〕FTSEUROFIRST 300指数下跌1.9%,触及1月初以来低点

路透伦敦5月14日电---欧股FTSEUROFIRST 300指数.FTEU3触及1月初以来低点,下滑1.9%,报1,002.90点.(完)

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