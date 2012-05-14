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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 16:53 BJT

〔欧元债市〕西班牙/德国10年期公债利差升至欧元问世以来最阔

路透伦敦5月14日电---周一的Tradeweb数据显示:

* 西班牙/德国10年期公债收益率之差ES10YT=TWEB扩大至477个基点,为欧元问世以来最阔

* 西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB升24基点至4.015%,意大利两年期收益率IT2YT=TWEB扩大27基点至3.29%

* 意大利/德国10年期公债收益率之差IT10YT=TWEB扩大至441个基点,为1月以来最阔

* 法国/德国10年期公债收益率之差FR10YT=TWEB扩大10基点至139个基点.(完)

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