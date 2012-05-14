《热点透视》摩根大通交易亏损事件将VaR向深渊又推进了一步

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 田建华/李春喜

路透伦敦5月14日电---摩根大通(JPM.N)或许给予风险价值(VaR)一击重拳,而这一用来衡量银行业交易曝险的工具,此前已遭信贷危机重创.现在摩根大通20亿美元的亏损给了监管结构另一个弃用该指标的理由.

VaR通过市场走势来预计,一天内一家银行所持头寸的最大亏损额,其已经成为衡量交易风险的行业标准.但VaR有根深蒂固的缺陷.首先,VaR不能全面反映信贷工具违约的风险.另外其还不能辨认出有可能突然丧失流动性的证券,2007年夏季的情况就是如此.最后也是最重要的,VaR假设市场日间波动符合正态分布,而正态分布的特点是小波动是常态大幅波动很少.这令VaR模型在发生"肥尾"情况时无用武之地.

这些缺点在2007和2008年显露无疑,当时多数大型银行的亏损远远超过他们各自VaR模型预计的总和.即便如此,银行业仍继续使用VaR来衡量和报告交易奉行.尽管监管机构已经推行一些改进,例如要求银行根据过去数期市场动荡来进行测量,但是这一模型仍受到高度质疑.

看看摩根大通的例子.今年年初,该行管理3,610亿美元投资组合的首席投资办公室(CIO),悄然引入一种新的VaR模型.上个月,摩根大通称CIO第一季的平均VaR是6,700万美元,与上年同期的6,000万美元相当.但是摩根大通又使用旧模型测算了一次.这次CIO的平均VaR为1.29亿美元.不知如何,新的模型竟将摩根大通报告的风险减半.

任何一项指标,如果产生这样大相径庭的结果,都应当被弃用.所幸的是,监管者也在考虑替代方案.本月稍早,巴塞尔银行监管委员会建议在计算银行为应对证券资产损失所应持有的资本时弃用VaR,并采用一项叫做期望损失(Expected Shortfall)(ES)的指标.

ES试图估算发生极端损失状况时的规模和可能性.从这个意义来上来看,ES恰恰与VaR相反,因为它关注的正是VaR所不涉及的大规模低机率风险.若采用ES指标,将迫使银行业持有更高的资本金,并变得更加厌恶风险.

当然,ES也绝非无懈可击.首先,它更多的采用估测,即设定计算模型的真实巨额亏损事例非常少.其次,它与VaR同样依赖历史经验.这可能鼓励交易员低估或有意忽视新的风险.

不过巴塞尔银行监管委员会也在反思依靠银行自己的风险模型计算资本率的做法.根据现行规定,银行在计算所需资本时有两种做法:他们可以套用监管机构提供的模型进行计算,或采用获得监管机构认可的自己开发的模型计算.多数大银行倾向于采用后者.这一点都不令人感到意外,因为内部模型虽然设计和维护耗资不菲,但计算出的资本金需求往往低于标准化模型计算出的结果.

在遭受金融危机重创之后,监管机构希望缩小这两种计算方法之间的差距.巴塞尔银行监管委员会的建议是,采用内部模型的银行也必须再采用标准模型计算一次.如果内部模型的计算结果远远低于标准模型的计算数值,将不予通过.事实上,这暗示监管机构提供的标准模型应当给出资本金需求的下限.

这无异于一场银行业监管方面的革命.过去20年的多数时间,监管者都认为大银行有更好更加先进的风险控制指标.结果证明这种想法大错特错.而迫使银行业提高标准模型的使用率又可能会产生其他潜在问题,尤其是可能使银行业变得更加同质化,并且可能在相同的时间发生同样的问题.不过正如摩根大通的又一次例证,这样的结果绝不会比依靠银行计算自己的潜在风险更糟.(完)