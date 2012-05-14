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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 17:00 BJT

《外汇动态》澳元人气未因中国降低存准率而受到提振

0830GMT--尽管中国人行周六下调存款准备金率,但香港股市.HSI周一连续第八个交易日收跌.

中国降低存准率不会提振澳元AUD=等货币的人气.

中国此举可能被视为给经济软着陆铺路,而不是为了要再次拉抬经济.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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