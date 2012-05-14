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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 16:58 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌3%至三个月低点,受希腊局势动荡拖累

路透新加坡5月14日电---马来西亚毛棕榈油期货FCPOc3价格周一跌逾3%,因希腊组建新政府的协商失败,加剧对欧债危机的担忧.

0842GMT,马来西亚交易所衍生工具市场7月指标棕榈油合约跌102马币(林吉特)至每吨3,173马币(合1,030美元),为2月16日以来低位.

市场人气偏空,因希腊组建联合政府的协商暂停,令该国逼近破产边缘,并有可能退出欧元区.(完)

--编译 李爽; 审校 杜明霞

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