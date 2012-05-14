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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 17:10 BJT

〔欧元债市〕西班牙标售短债筹资29亿欧元,收益率走升

路透马德里5月14日电---西班牙周一标售12个月与18个月期国库券,融资总计29亿欧元(合38亿美元),处于目标区间上端.这是西班牙开展银行业改革以来,政府首次测试投资者对西班牙公债的胃纳.

西班牙政府周五称,除2月要求的540亿欧元外,银行还必须额外拨备300亿欧元,以作为应对房地产有毒资产的准备资金.此举试图说服紧张的市场相信西班牙银行能安度当前颓势.

西班牙周一售出22亿欧元的12个月期国库券,收益率(殖利率)为2.985%,较前月标售时的平均收益率2.623%上升.投标倍数为1.8倍,前月为2.9倍.

财政部还售出7.11亿欧元的18个月期国库券,收益率为3.302%,前月为3.110%.投标倍数是3.2倍,低于前次标售时的3.8倍,说明需求下滑.(完)

--编译 隋芬;审校 杜明霞

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