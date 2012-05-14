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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 17:08 BJT

〔全球金市〕现货金触及盘中低点,受累于希腊形势及中国经济放缓忧虑

路透伦敦5月14日电---现货金XAU=周一跌至盘中低点,因希腊政治僵局令欧债危机忧虑加剧,而中国经济疲弱的迹象亦打压人气.

0853GMT时,现货金XAU=触及每盎司1,561.85美元的日低,较周五纽约尾盘下跌逾1%.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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