《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月14日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价: (本地时间16:52时,1港元=0.81396人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.92 10.13 1.08 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.78 4.72 2.03 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.19 5.66 1.99 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 4.10 2.52 2.00 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.05 1.22 3.07 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.17 2.84 2.67 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 10.24 5.72 2.20 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.02 3.42 2.52 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.26 10.06 1.25 招商地产000024.SZ200024.SZ 23.69 14.60 1.99 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 7.05 4.05 2.14 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.62 8.19 1.74 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 25.09 17.95 1.72 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 4.09 2.52 1.99 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 10.01 4.98 2.47 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.33 2.65 2.01 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 15.21 10.83 1.73 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.16 5.16 1.94 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.94 2.82 2.15 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.77 9.76 1.73 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.23 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.30 6.21 2.63 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.50 8.93 1.31 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.28 2.65 1.52 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.76 3.78 1.55 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.10 2.04 1.87 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 24.30 19.83 1.51 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.86 4.05 1.47 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.61 4.81 1.94 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.36 3.57 1.84 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.55 6.25 1.88 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.21 18.33 1.56 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.97 3.25 2.63 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.28 3.69 2.09 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 32.85 20.64 1.96 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 49.27 32.30 1.87 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.45 1.82 2.33 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.63 3.26 1.74 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.76 1.18 1.83 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.20 6.78 1.49 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.72 2.87 2.02 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 97.28 81.16 1.47 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23