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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 17:23 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至近三个月低位,受希腊局势动荡拖累

路透新加坡5月14日电---马来西亚棕榈油期货周一跌至近三个月低位,因希腊组建新政府的协商失败,加剧对欧债危机的担忧.

市场人气偏空,因希腊组建联合政府的协商暂停,令该国逼近破产边缘,并有可能退出欧元区.

"欧元区政治不确定性以及全球经济前景低迷打压市场.隔夜马来西亚棕榈油疲势也是一个影响因素,"马来西亚当地一商品经纪公司的交易员说,他是指马来西亚棕榈油期货周五跌至九周低位.

0852GMT,马拉西亚衍生品交易所指标7月棕榈油期货合约FCPOc3下跌近3%至每吨3,177马币(林吉特)(1,032美元),为2月16日以来最低.成交量为29,582口,高于通常的25,000口.

交易商将关注周二出炉的5月上半月马来西亚棕榈油出口数据,以判断棕榈油的需求趋势.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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