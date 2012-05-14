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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 17:46 BJT

〔欧元债市〕意大利标售三年期债券,得标收益率低于市场水平

路透米兰5月14日电---意大利的借款成本周一继续承压,该国今日举行债券标售,为希腊选举引发希腊退出欧元区疑虑以来、二线欧元区国家的首次标债.

意大利出售最多35亿欧元2015年3月到期债券,支付的收益率(殖利率)为3.91%,创1月以来新高,不过低于约4%的市场水平.

意大利上次标售该类债券是在4月中,当时平均收益率是3.89%.

周一标债的认购倍数是1.5倍,较4月的1.4倍升高,这进一步证实市场对意大利短债仍有稳定买兴.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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