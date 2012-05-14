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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 17:58 BJT

〔欧洲政经〕欧盟不能更改财政条约协议--德国财长朔伊布勒

路透柏林5月14日电---德国财政部长朔伊布勒周一表示:

* 不能在选举后更改财政条约协议

* 希腊目前处于极其困难的处境

* 欧洲央行(ECB)无法单靠货币手段来维持欧元稳定,财政政策亦是关键

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