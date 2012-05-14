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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 18:09 BJT

〔欧洲政经〕德国政府发言人称,希腊组建稳定政府对德国非常重要

路透柏林5月14日电---德国政府发言人周一表示,希腊组建稳定政府对德国非常重要.

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