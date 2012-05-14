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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 18:09 BJT

〔欧洲金融〕西班牙五年期CDS换升至540个基点的纪录高位--Markit

路透伦敦5月14日电---据Markit:

* 西班牙五年期信用违约互换升至540个基点的纪录高位

* 意大利五年期信用违约互换升至483个基点,日内涨29个基点

* 爱尔兰五年期信用违约互换升至612个基点,日内涨18个基点

* 法国五年期信用违约互换升至215个基点,日内涨9个基点.(完)

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