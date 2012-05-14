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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 18:07 BJT

〔中港股市〕港股连续第八日收低,沪综指放量收跌

* 恒生指数下滑1.2%,沪深300指数跌0.8%

* 成长疲弱,调降存准举措来得"有点过晚"

* 4月数据不佳创造出景气性买入机会--汇丰控股

路透香港5月14日电---香港股市周一连续第八日收跌,虽然中国央行周六采取措施促进放贷,以应对经济放缓的迹象,但投资者仍心存疑虑.

内地市场跌至逾两周最低水准.交易商称中国为应对经济放缓,将银行准备金率下调50个基点的举措可能来得"有点过晚".

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]

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