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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 18:48 BJT

〔中国保险〕保险机构获准投资簿记建档发行的已上市无担保企业债等

路透上海5月14日电---中国保险监督管理委员会周一发布通知,允许保险机构投资以簿记建档方式公开发行的已上市交易的无担保企业债、非金融企业债务融资工具和商业银行发行的无担保可转换公司债等债券.这意味着保险公司投资信用债的范围将进一步扩大.

保险机构此前虽可投资境内银行间市场发行的无担保企业债券,但被投资的该类债券,应当采取公开招标方式发行.由于无担保企业债大多采用簿记建档方式发行,使得这一举措大打折扣.

刊登在保监会网站的该通知并指出,保险公司开展股权、不动产、保险资产管理产品和无担保企业(公司)类债券等投资,偿付能力和财务状况应当满足监管规定,否则应及时采取措施,并不得开展新增投资.

保监会同时强调,保险机构应当严格遵守投资比例规定.保监会将根据有关情况,适当调整保险资金运用的投资比例,并将出台《保险资金运用管理暂行办法》等规定中有待完善的业务规则.

此外,保险资产管理机构发行或者发起设立的保险资产管理产品,实行初次申报核准,同类产品事后报告.保险资产管理产品,目前包括基础设施债权投资计划、不动产投资计划等.

具体是指,保险资产管理机构发起设立的保险资产管理产品获得备案后,该机构再发行投资标的、交易结构、偿债来源、信用增级和流动性安排等核心要素基本一致的产品时,按规定事后报告.(完)

参看相关细节,请点选保监会网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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