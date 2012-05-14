版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 18:38 BJT

〔突发新闻〕秘鲁-智利边界附近发生两次地震--美国地质调查局

路透5月14日电---美国地质调查局称,秘鲁-智利边界附近周一发生两次规模5.9地震.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐