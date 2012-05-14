版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 18:26 BJT

〔亚洲橡胶〕5月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月14日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 266.0 108 258.9 28

* 6月 268.4 221 258.6 135

* 7月 271.4 193 261.7 70

* 8月 274.7 274 264.8 62

* 9月 277.7 996 268.2 702

* 10月 279.2 7247 269.0 2932

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐