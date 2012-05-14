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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 18:35 BJT

〔路透基点〕中信泰富计划筹办60亿港元贷款用于营运资本--RLPC

路透香港5月14日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,综合企业中信泰富计划募集60亿港元用于营运资本.此筹资目标高于原预期的30-40亿港元.

一些银行已经同意加入,包括澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、华侨银行、台北富邦商业银行、大华银行和永隆银行.

消息人士称,这项三年期融资将展开一般银团筹组.包含全部费用的价码据闻在280个基点左右,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码210个基点.

借款人上个月安排了赴澳洲的实地考察.

中信泰富是中国国有企业中信集团旗下的一家公司,自2月份以来就一直与关联银行就这笔新贷款进行磋商.一些银行人士预计,部分筹得款项可能用于对中冶集团(MCC)在西澳Sino Iron项目的8.22亿美元额外投资计划.

中信泰富上次进入香港贷款市场筹资是在2011年8月,当时从七家银行获得45亿港元的五年期银团贷款,含全部费用的最高价码为170个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码153个基点.

中国农业银行、中银香港、中国建设银行和中国交通银行为此交易的委托主办行,中国招商银行、上海浦东发展银行及永隆银行为高级经理行.(完)

--编译 高琦/艾茂林;审校 蔡美珍

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