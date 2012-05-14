〔路透基点〕中信泰富计划筹办60亿港元贷款用于营运资本--RLPC

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透香港5月14日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,综合企业中信泰富计划募集60亿港元用于营运资本.此筹资目标高于原预期的30-40亿港元.
一些银行已经同意加入,包括澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、华侨银行、台北富邦商业银行、大华银行和永隆银行.
消息人士称,这项三年期融资将展开一般银团筹组.包含全部费用的价码据闻在280个基点左右,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码210个基点.
借款人上个月安排了赴澳洲的实地考察.
中信泰富是中国国有企业中信集团旗下的一家公司,自2月份以来就一直与关联银行就这笔新贷款进行磋商.一些银行人士预计,部分筹得款项可能用于对中冶集团(MCC)在西澳Sino Iron项目的8.22亿美元额外投资计划.
中信泰富上次进入香港贷款市场筹资是在2011年8月,当时从七家银行获得45亿港元的五年期银团贷款,含全部费用的最高价码为170个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码153个基点.
中国农业银行、中银香港、中国建设银行和中国交通银行为此交易的委托主办行,中国招商银行、上海浦东发展银行及永隆银行为高级经理行.(完)
--编译 高琦/艾茂林;审校 蔡美珍
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23