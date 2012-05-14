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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 18:39 BJT

〔欧元区政经〕希望希腊能够留在欧元区,但必须兑现承诺--欧盟执委会

路透布鲁塞尔5月14日电---欧盟执委会周一表示,希望希腊能够留在欧元区,但该国必须兑现其义务.(完)

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